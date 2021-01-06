Bursa'da alacaklısına silah teşhirinde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde alacaklısına pencereden pompalı tüfek gösterdiği iddia edilen Nazif M, kendini eve kilitledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, uzun süre Nazif M. ve evde bulunan Ertan N'yi ikna etmeye çalıştı.

Çabalar sonuçsuz kalınca olay yerine müzakereci çağrıldı. Ekipler bu sırada koçbaşı ile kapıyı açıp içeri girdi.

Gözaltına alınan Nazif M. ve Ertan N, polis merkezine götürüldü.