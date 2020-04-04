Bursa'da açılan "Kovid-19 Danışma Hattı" vatandaşın sorularını cevaplıyor

04 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ile ilgili halk arasında yayılan bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi ve vatandaşlara merak ettikleri hakkında doğru kanaldan bilgi verilmesi amacıyla hizmete giren danışma hattına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. 18 Mart'ta hizmete giren danışma hattına bugüne kadar 5 bin 500 civarında çağrı gelirken, vatandaşlara da birçok konuda bilgilendirme ve yönlendirme yapılıyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, danışma hattının vatandaşın birçok sorununa çözüm getirdiğini ifade etti.
Kaşıkcı, hattı arayan vatandaşlardan, ateş, öksürük, ishal gibi semptomu olduğunu söyleyen kişiler yönlendirilirken, olası vakalara, temas öyküsü olduğunu aktaranlara da dikkat edilmesi gereken konularda danışmanlık verildiğini belirtti.
Kaşıkcı, şunları kaydetti:
"Ayrıca arayan vatandaşlar ve iş yeri yetkililerine günlük hayatlarında dikkat etmeleri gerekenler anlatılmaktadır. Yine 65 yaş üstü vatandaşlarımızın kolonya, gıda yardımı, maddi yardım gibi talepleri alınırken, kanser hastası, diyaliz hastaları gibi tedavisi devam edenlerin dışarı çıkış izin ve tedbirleri konusunda yönlendirmeler yapılmaktadır."
Vatandaşlara, koronavirüsle ilgili doğru bilgi almak için resmi yayın organlarını takip etmeleri tavsiyesinde bulunan Kaşıkcı, bilgi almak isteyenlerin ise Bakanlığın "Alo 184" hattı ya da İl Sağlık Müdürlüğünün "0224 295 64 00" nolu danışma hattını arayabileceklerini sözlerine ekledi.
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