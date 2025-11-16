Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da acı oyun! 10 yaşındaki Hızır Ali hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Canbolu Deresi’nde acı oyun: 10 yaşındaki Hızır Ali hayatını kaybetti

        Bursa'da 5 çocuğun dere kenarında top oynadığı sırada meydana gelen olayda 10 yaşındaki Hızır Ali hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 18:26 Güncelleme: 16.11.2025 - 18:26
        Bursa'da acı oyun! 10 yaşındaki Hızır Ali hayatını kaybetti
        Olay Karacabey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çocuklardan Emirhan Yıldız, topa vurmak isterken terliği ayağından çıkıp dereye fırladı. Bunun üzerine terliği almak için suya giren Hızır Ali’nin(10), dere içindeki taşın üzerinde ayağı kayarak dengesini kaybettiği öğrenildi.

        Akıntıya kapılan küçük çocuk, kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışması sonucu Hızır Ali’nin cansız bedeni, düştüğü yerden yaklaşık 500 metre ileride bulundu.

        Hızır Ali’nin cenazesi otopsi için Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattı.

        Habertürk Anasayfa