Aç kalan domuzlar şehre indi

Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi. Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'nde aç kalan domuz sürüsü, yemek aramak için şehir merkezine indi. Sürü, çöp konteynırlarında bir süre yemek aradıktan sonra geldikleri ormanlık alana geri giderek gözden kayboldular.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."