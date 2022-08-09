Dere yatağında bir cansız beden bulundu

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), NAK Arama Kurtarma, ANDA, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, İNDAK, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve İHH Arama Kurtarma ekipleri bu bölgeye yönlendirildi.

Sarp arazide bulunan ve bozulmaya başlayan cansız bedenin Özgüneş'e ait olup olmadığı için başlatılan çalışma sürüyor.

Yaklaşık 100 kişiden oluşan ekipler, bölgedeki dere yatağında çalışma yaptığı sırada bir cansız beden gördü.