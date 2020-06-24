Bursa'da 4 asırlık mevlevihane yeniden ayağa kaldırılıyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı Mezarlığı'nın karşısında, 17'nci yüzyılda mevleviliğin önemli zatlarından Cünuni Ahmed Dede tarafından kurulan ve döneminin en büyük mevlevihanelerinden olan, ancak zaman içinde yıkılıp yerine su depoları yapılan Bursa Mevlevihanesi, aslına uygun şekliyle yeniden ayağa kaldırılıyor.Rekonstrüksiyon çalışmalarının devam ettiği bölgede, bugüne dek sadece türbe şeklindeki yapı ayakta kalmıştı. Çalışma kapsamında, 1970'li yıllarda alanın büyük bir kısmında yer alıp, şehrin ciddi bir bölümüne de su temini sağlayan betonarme su deposu, başka bir alanda konumlandırıldı. Mevlevihaneyi özgün kimliğiyle kente kazandıracak çalışmaların, yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.Bina; "Semahane", "Türbe, Meydan-ı Şerif ve Matbah-ı Şerif" ve "Dedegan Hücreleri, Selamlık ve Harem Dairesi" olmak üzere 3 bölümden oluşacak. Şantiye sahasında öncelikle Bursa Müze Müdürlüğü kontrolünde arkeolojik kazılar yapıldı ve orijinal yapı temel kalıntıları ortaya çıkarıldı. Daha sonra bulunan temel kalıntıları uyarınca mimari proje revize edilerek Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanan projelere göre imalatlara başlandı. Yapıldığı dönemde büyüklüğü itibariyle sayılı mevlevihanelerden olan yapı, tüm bölümleriyle bir külliye olarak ayağa kaldırılarak ve tüm ihtişamıyla kent siluetindeki yerini alacak.
Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1615 yılında yapılan tarihi yapının, restorasyonun ardından yeniden aslına uygun olarak mevlevihane olarak kullanılacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Amacına uygun bir şekilde inşallah mevlevihane olarak Bursa'mıza kazandırmış olacağız. Çevre düzenlemeleriyle, cephe aydınlatmaları ile, otoparkı ile, ulaşım da kolay olması hasebiyle, ben inanıyor ve ümit ediyorum ki Hanlar Bölgesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri yine Bey Sarayı, Zindan Kapı ve Hisar bölgesindeki Osmangazi Belediyemizin yapmış olduğu restorasyon ve düzenleme çalışmalarıyla beraber bu alanı tamamlayan mükemmel bir yapı olacak. Hem Bursa içinden hem de Bursa dışından tam bir ziyaretgaha dönüşeceğine yürekten inanıyoruz. Tabii pandemi sürecinden ve yaşadığımız süreçlerden dolayı bir miktar gecikmeler oldu. Yıl sonuna kadar toparlayıp bir aksilik olmazsa da inşallah 2021'in ilk aylarında açmayı düşündüğümüz bir proje. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."
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