Bursa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, Ersel Atmaca (27) idaresindeki 16 BK 039 plakalı otomobil, Gürkan Cengiz'in kullandığı 16 MDS 91 plakalı otomobil, Mehmet Alkış yönetimindeki 16 AD 991 plakalı minibüs ile İsmail Durak idaresindeki 16 ANV 682 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı.

AA'nın haberine göre; meydana gelen zincirleme kazada ağır yaralanan Ersel Atmaca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.