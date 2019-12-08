İHA

Bursa’nın Keles ilçesi Sorgun köyünde Kemal Yavuz’a ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını sardı. Yangına vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale ederken evin bir bölümü çöktü. Bu sırada 2 kişi yaralandı.

Yangın vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince yaklaşık 3 saat süren çalışma neticesinde söndürüldü.

Hafif yaralanan 2 kişinin Keles Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor.