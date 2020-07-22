Bursa'da "15 Temmuz Milletin Zaferi" dijital ortamda sergileniyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Bursa Millet Bahçesi'ndeki Dijital Gösterim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerin yeni iletişim ve gösterim teknikleri kullanılarak vatandaşların erişimine sunulduğunu söyledi.
Dijital Gösterim Merkezi'nde her ay farklı bir tema ve konsept geliştirileceğini belirten Gölbaşı, "Dijital Gösterim Merkezi'nde, gelecek aylarda, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği SİHA, Anadolu Uçak Gemisi, Hürkuş gibi Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği üstün teknolojiye sahip savunma sanayii üretimlerinin dijital haritalama (mapping) gösterimi yapılacak." diye konuştu.
Gölbaşı, merkezdeki 360 derece görsel deneyim alanında, "30 Ağustos Zafer Bayramı", "Selçuklu mimarisi", "Göbeklitepe", "Anadolu'nun Yüzleri" gibi tarihi ve kültürel temaların da dijital gösterimlerinin gerçekleştirileceğini aktardı.
"Ara Güler, Necip Fazıl Kısakürek, Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi şahsiyetlerin dijital hologram gösterimlerinin de yapılacağını aktaran Gölbaşı, "Merkezlerde aynı zamanda Türkiye'nin 2023 hedefleri ve mega projeler gibi atılımlar da ziyaretçilere sunulacak." dedi.
Gölbaşı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ülkenin kamusal iletişim stratejisini belirlemek ve yürütmek amacıyla çalışmalar yaptığını vurgulayarak "Başkanlığımız, kamu kurumları ile halk arasındaki iletişimi güçlendirmek, vatandaşlarla devlet arasındaki bağı perçinleyerek fikri, önerisi, şikayeti ya da ihtiyacı olan her bir bireyin sesini ilgili kurumlara duyurabilmesine vesile olmak üzere koordinasyon sağlama görevini de üstlenmiştir." ifadesini kullandı.
- Dijital Gösterim Merkezi
Merkezde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mücadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anlar, temmuz ayı boyunca dijital ortamda sergilenecek.
Merkezde, 15 Temmuz gecesi neler yaşandığı ve milli iradenin hain darbe girişimine karşı nasıl bir direniş gösterdiğini anlatan üç boyutlu bir gösterim tecrübe ediliyor.
Dijital Gösterim Merkezi'nde ziyaretçiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlanacak. Fuaye alanında gösterim merkezi hakkında bilgi alacak ziyaretçiler, aynı zamanda üç boyutlu hologram gösterimini seyredebilecek.
Görme engelli vatandaşlar için "görme engelli yolu" bulunan merkezde, işitme engelli vatandaşlar için ise işaret diliyle anlatım imkanı yer alıyor.
Hafta içi ve hafta sonu 12.00-20.00 saatlerinde gezilebilecek Dijital Gösterim Merkezi, ücretsiz gezilebilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!