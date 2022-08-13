Bursa'da zincirleme kaza

Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 15 araç birbirine girdi. Kaza sebebiyle İstanbul- Bursa- İzmir otoyolunda trafik durma noktasına gelirken, yaralanan 10 kişi ise çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İstanbul- Bursa- İzmir otoyolu Demirtaş mevkisinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda trafiğin aniden yavaşlaması ürerine, hızla gelen araçlar, duramayarak birbirine çarptı. Toplam 15 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralanırken, otoyolda trafik durdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan durma noktasına gelen trafik, kaza yapan araçların yol kenarına çekilmesiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.