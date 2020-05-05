Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi 2. Sever Sokak, artan koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Polis ekipleri, kararın ardından tedbirler kapsamında mahalleye giriş çıkışları yasakladı. Bursa Valiliği'nden karantina kararıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi 2. Sever Sokakta Koronavirüs (covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren 2.Sever Sokak 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Söz konusu sokakta karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir"