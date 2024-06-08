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        Haberler Gündem Bursa'da 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi: 3 tutuklama - Güncel haberler

        Bursa'da 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi: 3 tutuklama

        Bursa'da 2 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 1 kilo 300 gram metamfetamin ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 06:50 Güncelleme: 08.06.2024 - 06:50
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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        Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbarat çalışmalarında, B.K., Z.Ö.Z. ve F.O. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Fiziki ve teknik takip başlatan ekipler, şüphelilerin Nilüfer ilçesinde bulunan Üçevler ve Yaylacık Mahallesi'nde bulunan evlerinde uyuşturucu madde dağıtımı yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada, 1 kilo 300 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca, 80 adet mermi ile 2 adet hassas terazi ele geçirilirken, B. K., Z.Ö.Z. ve F.O. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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