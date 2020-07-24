Bursa Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Cuma namazı sırasında da cemaat, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği kurallara uymak zorunda. Bursa'de kılınacak Cuma namazı ile ilgili detaylar haberimizde.

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ 24 TEMMUZ 2020 CUMA

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Bursa'da cuma namazı bugün saat 13:15'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Bursa'nın haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle;

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 24 Temmuz 2020 Cuma 04:01 05:48 13:15 17:10 20:33 22:12 25 Temmuz 2020 Cumartesi 04:03 05:48 13:15 17:10 20:32 22:10 26 Temmuz 2020 Pazar 04:04 05:49 13:15 17:10 20:31 22:09 27 Temmuz 2020 Pazartesi 04:06 05:50 13:15 17:10 20:30 22:08 28 Temmuz 2020 Salı 04:07 05:51 13:15 17:09 20:29 22:06 29 Temmuz 2020 Çarşamba 04:09 05:52 13:15 17:09 20:29 22:05 30 Temmuz 2020 Perşembe 04:10 05:53 13:15 17:09 20:28 22:03

GUSÜL ABDETİ NEDİR?

Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, Gusül (boy) abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği gerektiren hal cünüplüktür. Ayrıca kadınların hayız ve nifas kanlarının sona ermesidir. Cünüplük hali ise, aşağıda açıklanacağı üzere, şehvetle meninin atılmasından ve cinsel ilişkiden meydana gelir. Buna "cenabet olmak" ta denir.

GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

1. Gusletmek, yani boy abdesti almak isteyen bir kişi önce besmele çeker ve sol ayağı ile gusül yerine girer.

2. "Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya" diye niyet eder.

3. Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini sol eliyle temizler.

4. Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder.

5. Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.

6. Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylece gusül abdesti almış olunur.