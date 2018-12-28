Bursa Cuma saati, öncesi cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. İl genelinde hazırlıkların tamamlanmasının ardından vatandaşlar öğle ezanı saatini yani Cuma namazı saatini araştırıyor. Peki; Bursa cuma namazı saat kaçta? İşte cevabı...

BURSA CUMA SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati açıklandı. Cuma namazı bilindiği üzere öğle namazı saatinde cemaatle cami ve mescitlerde toplu halde eda ediliyor. Bu nedenle bir ilin Cuma namazı saati öğle ezanı saatine bakılarak anlaşılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa 5 günlük namaz saatleri tablosu açıklandı. İşte, Bursa Cuma namazı saati...

Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 28 Aralık 2018 Cuma 06:47 08:18 13:11 15:31 17:52 19:17 29 Aralık 2018 Cumartesi 06:48 08:19 13:12 15:32 17:53 19:18 30 Aralık 2018 Pazar 06:48 08:19 13:12 15:33 17:53 19:19 31 Aralık 2018 Pazartesi 06:48 08:19 13:13 15:33 17:54 19:19 01 Ocak 2019 Salı 06:49 08:19 13:12 15:34 17:55 19:20 02 Ocak 2019 Çarşamba 06:49 08:19 13:12 15:35 17:56 19:21 03 Ocak 2019 Perşembe 06:49 08:19 13:13 15:36 17:57 19:22

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ: 13.11

CEMAATLE NAMAZ KILMAK NEDEN TAVSİYE EDİLMİŞTİR?

İslam dini birlik ve beraberliğe büyük önem vermiştir. Günde beş vakit namazın bir arada eda edilmesi (Bakara, 2/43),haftada bir cuma namazının ve senede iki kez olan bayram namazlarının topluca kılınması, müminlerin birbirlerinden haberdar olmalarına, görüşüp halleşmelerine, birbirleriyle yardımlaşmalarına vesile olmak gibi bir işlev üstlenmektedir. Bu bakımdan cemaatle namaz, istenen birlik ruhunun hem bir göstergesi, hem de o birlik ruhunun sağlamlaştırıcı ve devam ettirici bir rol üstlenmektedir.

Hz. Peygamber, farz kılınışından itibaren beş vakit namazı sürekli kendisi cemaate imam olarak kıldırmış, Müslümanları da namazları cemaatle kılmaya teşvik etmiştir (Ebu Davud, Salat, 49).

Cemaatin önemini gösteren çok sayıda hadis bulunmaktadır. Bunlardan birinde Hz. Peygamber: “Üç kişi bir köyde veya kırda bulunur ve namazlarını cemaatle kılmazlarsa, şeytan onlara hakim olur. Öyleyse cemaatten ayrılma. Çünkü kurt ancak sürüden ayrılan koyunu yer” buyurmaktadır (Ebu Davud, Salat, 47). Bir diğer hadiste ise “Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, ateş yakılması için odun toplanmasını emretmeyi, sonra da namaz için ezan okunmasını, daha sonra da bir kimseye emredip imam olmasını, sonra da cemaatle namaza gelmeyenlere gidip evlerini yakmayı düşündüm” (Buhari, Ezan, 29, 34; Müslim, Mesacid, 251-254) diyerek cemaati terk edenlere ciddi bir uyarıda bulunmuştur. Ayrıca özendirmek için cemaatle kılınan namazın sevabının, tek başına kılınandan 27 derece daha fazla olduğunu belirtmiştir (Buhari, Ezan, 30; Müslim, Mesacid, 249).

Cemaatle namaz kılmanın önemini belirten bu ve benzeri hadislerden ve ilgili ayetlerden hareketle Hanbeliler namazın cemaatle kılınmasının, erkekler için farz-ı ayın, Şafiiler ise farz-ı kifaye olduğunu söylemişlerdir. Hanefi ve Malikiler’e göre ise, cuma namazı dışındaki farz namazları cemaatle kılmak, gücü yeten erkekler için müekked sünnettir (Merğinani, el-Hidaye, I, 55; Kasani, Bedaiu’s-Sanai’, I, 384, el-Ceziri, Kitabu’l-fıkh ale’l-mezahibi’l-erbaa, I, 230).