Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 17 Temmuz günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; Bursa Cuma namazı saat kaçta? İşte, 17 Temmuz Bursa Cuma namazı saati...
BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 17 TEMMUZ 2020
Bursa Cuma namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazını Bursa'da eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından Bursa Cuma namazı saati araştırılıyor. Peki; 17 Temmuz Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen Bursa Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...
Bursa Cuma namazı saati: 13.15
|17 Temmuz 2020 Cuma
|03:52
|05:42
|13:15
|17:11
|20:38
|22:20
|18 Temmuz 2020 Cumartesi
|03:53
|05:43
|13:15
|17:11
|20:38
|22:19
|19 Temmuz 2020 Pazar
|03:55
|05:43
|13:15
|17:11
|20:37
|22:18
|20 Temmuz 2020 Pazartesi
|03:56
|05:44
|13:15
|17:11
|20:36
|22:17
|21 Temmuz 2020 Salı
|03:57
|05:45
|13:15
|17:11
|20:35
|22:15
|22 Temmuz 2020 Çarşamba
|03:59
|05:46
|13:15
|17:11
|20:35
|22:14
|23 Temmuz 2020 Perşembe
|04:00
|05:47
|13:15
|17:10
|20:34
|22.13
GUSÜL ABDETİ NEDİR?
Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, Gusül (boy) abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği gerektiren hal cünüplüktür. Ayrıca kadınların hayız ve nifas kanlarının sona ermesidir. Cünüplük hali ise, aşağıda açıklanacağı üzere, şehvetle meninin atılmasından ve cinsel ilişkiden meydana gelir. Buna "cenabet olmak" ta denir.
GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?
1. Gusletmek, yani boy abdesti almak isteyen bir kişi önce besmele çeker ve sol ayağı ile gusül yerine girer.
2. "Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya" diye niyet eder.
3. Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini sol eliyle temizler.
4. Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder.
5. Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.
6. Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylece gusül abdesti almış olunur.
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