Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 18 Ekim günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; Bursa Cuma namazı saat kaçta? İşte, 18 Ekim Bursa Cuma namazı saati...

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 18 EKİM 2019

Bursa Cuma namazı saati: 12.54

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 18 Ekim 2019 Cuma 05:47 07:10 12:54 15:57 18:28 19:46 19 Ekim 2019 Cumartesi 05:48 07:11 12:54 15:56 18:27 19:45 20 Ekim 2019 Pazar 05:49 07:12 12:54 15:55 18:25 19:44 21 Ekim 2019 Pazartesi 05:50 07:13 12:54 15:54 18:24 19:42 22 Ekim 2019 Salı 05:51 07:14 12:53 15:53 18:23 19:41 23 Ekim 2019 Çarşamba 05:52 07:15 12:53 15:52 18:21 19:40 24 Ekim 2019 Perşembe 05:53 07:16 12:53 15:51 18:20 19:38



CUMA NAMAZI KAÇ KİŞİ İLE KILINIR

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebu Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümam, Fethu’l-Kadir, II/31).

Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevi, el-Mecmu’, IV, 353; İbn Kudame, Muğni, II, 171, 217).

Maliki mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Huraşi, Şerhu Muhtasari Halil, II, 76-77).

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Medine’ye hicretinden önce Nakiu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mace, Salat, 78). Ancak daha az kişi ile de cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.)’in emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, III, 255).

Rasulüllah (s.a.s.) cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatin on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Cuma, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.),bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamber (s.a.s.)’den gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.