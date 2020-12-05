Bursa Büyükşehir Belediyesinden salgın sürecinden olumsuz etkilenenlere psikolojik destek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özellikle uzun süre evde kalmaya bağlı psikolojik sorunlar yaşayanlara destek sağlanmaya başlandı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'ne (BADEM),"02247163067" numaralı "Psikososyal Destek Hattı" üzerinden ulaşanlara psikolojik danışmanlık hizmeti veriliyor.

BADEM'de görevli 6 uzman psikolog, karantinadaki vatandaşları düzenli olarak telefonla arayarak, desteğe ihtiyaç duyup duymadıklarını soruyor.

Son bir hafta içinde BADEM tarafından karantinadaki 207 kişiye telefonla ulaşılırken, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan 15 kişi ile terapiye başlandı.