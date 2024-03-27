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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Aktaş'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"GÜZEL İŞLER YAPTIK"

Tabi bir önceki seçim 2019 seçimi yüzde 2,7'lik bir farkla 48 bin oy farkla bitmişti. Yaklaşık 2 milyon seçmenin olduğu 1 milyon 800 bin seçmenin oy kullandığı seçimdi. Şimdi de tahmin ediyoruz ki 2 milyon civarında seçmen oy kullanır. Ortalama verilere göre baktığımızda. Tabi ki sorunlar sıkıntılar vardır ama. Geçirdiğimiz zor 5 yıla rağmen pandeminin olduğu 2 yıl, depremin, sel ve yangınların olduğu. O süreçlere rağmen dünyadaki Rusya, Ukrayna, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Orta Doğu'da hala devam eden olaylar. Ona rağmen şükürler olsun güzel işler yaptık.

"EKİP OLARAK ÇALIŞIYORUZ" Bunların ekonomiye yansımaları oldu. Belediyenin gelirlerine yansımaları oldu. Ama biz mazeret üretmedik. Ulaşım, altyapı birçok konuda yatırımlar yaptık. Hemşehrilerimizle hep beraber olduk. Bugün de onun rahatlığıyla seçim yerindeyiz. Benim 5'inci dönem olacağı için toplamda. Ben bu sürece alışkın birisiyim. Ama herkes seçim yerinde görmek istiyor ayrıca. Biz ekip olarak çalışıyoruz.