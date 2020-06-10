Bursa BŞB'de transfer

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sezona hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

İç transferde 6 oyuncusuyla yoluna devam eden yeşil-beyazlılar, tecrübeli libero Ramazan Serkan Kılıç'ın ardından smaçör Anıl Tokat'ı kadrosuna kattı.

Kariyerine Eskişehir DSİ takımında başlayan Anıl Tokat, Arkas, Tokat Belediye Plevne, Polis Akademisi, Sivas 4 Eylül Belediye, Afyon Yüntaş ve İnegöl Belediyespor formalarını da giydi.