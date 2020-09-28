Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sezonu piyanist Gülsin Onay'la açacak

BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra şefi Dağhan Doğu'nun yöneteceği konsere, dünyaca ünlü piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay solist olarak katılacak.

Konserin ilk bölümünde Gülsin Onay, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 12 numaralı piyano konçertosunu orkestra eşliğinde yorumlayacak. İkinci bölümde ise orkestra, Dağhan Doğu yönetiminde Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Yaylı Çalgılar Serenadı"nı seslendirecek.

Yeni sanat sezonunu Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarına adayan BBDSO'nun Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1 Ekim'de gerçekleştireceği konser, saat 20.00'de başlayacak.