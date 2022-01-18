Bursa Ankara karayolu trafiğe kapandı mı, ne zaman açılacak? Bursa Ankara yolu düzelecek mi?

Bursa Ankara karayolu trafiğe kapandı mı, ne zaman açılacak? sorusu sürücülerin gündeminde yer alıyor. Son dakika haberine göre; Bursa ile Ankara kara yolunu açmak için ekiplerin çalışması devam ediyor. Kar temizleme makineleri ve tuzlama işlemleri tüm hızıyla sürüyor. İşte detaylar...

BURSA ANKARA YOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapandı. Yol, sürüşe uygun hale getirilmesinin ardından trafiğe açılacak.