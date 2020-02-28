28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa 18. Kitap Fuarı 7 Mart'ta kapılarını açıyor
- Fuar, 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla 90 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak
Bursa'da, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "Bursa 18. Kitap Fuarı", 7 Mart'ta başlayacak.
TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuar, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO),Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) destekleriyle gerçekleştirilecek.
Bu yıl 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda, 9 gün boyunca panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 90 kültür ve imza etkinliği yapılacak.
Fuar süresince Gülten Dayıoğlu, Altan Öymen, Doğan Cüceloğlu, Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Bedia Akartürk, Hasan Ali Toptaş, Judith Malika Liberman, Bahadır Yenişehirlioğlu, Kate Clow, Yavuz Dizdar, Mete Yarar, Erol Mütercimler, İsmail Saymaz ve Ahmet Şimşirgil'in de aralarında olduğu çok sayıda yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak.
Bursa Kitap Fuarı'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Edebiyatımızda Kadın Yazarlar" başlığıyla düzenlenecek söyleşilerde, Türk edebiyatındaki önemli kadın yazarların hayatı ve eserleri anlatılacak.
Çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmaları kapsamında ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi tarafından hazırlanan "Karagöz Gölge Oyunu" ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Masal Diyarına Yolculuk" atölyeleri yapılacak.
Girişin ücretsiz olduğu fuar, her gün 10.00-19.30, son günü olan 15 Mart'ta ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
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