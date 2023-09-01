KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt sürecinde sona gelinmesiyle birlikte öğrenciler bu sorunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, 2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte KYK kredi ve burs başvurularıyla ilgili merak edilen tarihle ilgili detaylar...