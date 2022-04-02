Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kevin de Bruyne ve 25. dakikada İlkay Gündoğan attı.

31 yaşındaki İlkay, 34 golle Premier Lig tarihinin en skorer Alman futbolcusu oldu. Önceki rekor 33 golle Mesut Özil'e aitti.

Lider Manchester City, bu galibiyetle puanını 73'e çıkardı. Düşme hattındaki Burnley ise 21 puanda kaldı.

CHELSEA 5 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Chelsea, sahasında Brentford'a 4-1 mağlup oldu.

Antonio Rüdiger'in golüyle geriye düşen konuk takımın gollerini Vitaly Janelt (2), Christian Eriksen ve Yoane Wissa attı.

Ligde 5 maç sonra kaybeden Chelsea, 59 puanda kalırken, Brentford 33 puana çıktı.