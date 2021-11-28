Burnley-Tottenham maçına kar engeli

Burnley şehrinde yer alan Turf Moor Stadı'nda oynanacak maçın başlamasına 1 saatten az kala, erteleme kararı alındı.

Bu maç öncesi Premier Lig'de Tottenham, oynadığı 12 maç sonunda 19 puanla 7. sırada yer alırken, Burney ise 9 puanla düşme hattında 18. sırada bulunuyor.