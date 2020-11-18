Burma İnsan Hakları Ağından yeni Myanmar hükümetine hak ihlalleriyle ilgili ciddi adım atma çağrısı

BHRN'nin İcra Direktörü Kyaw Win, Myanmar'daki genel seçimlere etnik ve dini azınlıkların dahil edilmemesine karşı çıksalar da seçimde Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisinin (NLD) hükümetinin önünün açıldığının aşikar olduğunu, yeni NLD hükümetinin, gelecekte zarar görmelerini önleyecek biçimde azınlıkları korumak ve tüm vatandaşlar için insan haklarını sağlamak amacıyla çalışması gerektiğini vurguladı.
Burma İnsan Hakları Ağından yapılan açıklamada, Myanmar'ın yeni hükümetine, ülkenin daha demokratik bir geleceğe kavuşması için tavsiyeler yer aldı.
Bu tavsiyeler, Arakanlı Müslüman mültecilerin geri dönüş sürecinin hızlandırılması, Göçmen ve Dini İşler Bakanlığında reform yapılması, 1982 vatandaşlık yasasında derhal değişiklik yapılması, azınlıkların parlamentoya temsilci seçme hakkını kaybettiği yerlerde ara seçim organize edilmesi, azınlıklara karşı ırkçılık ve ayrımcılığa karşı ciddi eylem planı uygulanması olarak sıralandı.
Açıklamada ayrıca NLD'nin iktidarı sırasında kimseyi siyasi suçlu olarak tutuklamama konusunda verdiği kampanya sözünü yerine getirmediğine işaret edildi.
Myanmar'da 8 Kasım'da yapılan parlamento seçimini iktidardaki NLD'nin kazandığı bildirilmiş, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Ang San Suu Çi'nin liderliğindeki parti, 642 sandalyeli Ulusal Meclisteki 346 sandalyeyi kazanırken hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşmıştı.
NLD iktidarı sırasında Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerine sessiz kalmakla ve anayasal reform sözünü yerine getirmemekle eleştiriliyordu.
- Zulüm altındaki insanlar
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "dünyanın en çok zulüm gören halkı" olarak tanımlanan Arakanlılar, gittikçe artan saldırılarla karşı karşıya.
Uluslararası Af Örgütüne göre, 2012'den sonra çoğu kadın ve çocuk 750 binden fazla Arakanlı sığınmacı Myanmar'dan kaçmak zorunda kaldı.
2017'deki yeni saldırı dalgasının ardından da komşu Bangladeş'e sığınanların sayısı 1,2 milyonu geçti.
Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının (OIDA) raporuna göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana yaklaşık 24 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar devlet güçlerince öldürüldü. 34 binden fazla Müslüman ateşe atılırken, 114 binden fazla kişi de fiziksel şiddet gördü.
18 bin Arakanlı kadın ve genç kıza Myanmar askerleri ve polislerince tecavüz edilirken, 115 binden fazla ev yakılıp, 113 bin ev de tahrip edildi.
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