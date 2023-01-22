Burkina Faso, Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını istedi

AA

Burkina Faso Devlet Televizyonunun (RTB) Burkina Faso Haber Ajansını (AIB) kaynak gösterdiği haberine göre, Burkina Faso hükümeti, Fransa ile 2018'de imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını 18 Ocak'ta askıya aldı.

Hükümet, Burkina Faso'da konuşlu Fransız askeri birliklerinin 1 ay içerisinde ülkeden ayrılmasını istedi.

Başkent Vagadugu'da konuşlu Fransız Sabre Görev Gücü'nde, 400 asker görev yapıyor.

Burkina Faso'da 30 Eylül 2022'de yapılan askeri darbe sonrasında bir süredir var olan Fransız karşıtlığı güç kazanmıştı.

FRANSIZ BÜYÜKELÇİNİN AYRILMASI İSTENDİ

Burkina Faso hükümeti, aralık sonunda Fransa'dan, Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade'ın görevden alınmasını ve yerine başka bir ismin gelmesini talep etmişti.

Hükümet, Hallade'ın artık güvenilir bir muhatap olmadığını belirterek, kendisiyle çalışmak istemediklerini ifade etmişti.

Ülkede, 22 Aralık 2022'de, 2 Fransa vatandaşı casusluk suçlamasıyla sınır dışı edilmiş, 4 Aralık 2022'de de Fransız radyosu Radio France Internationale'in (RFI) yayınları askıya alınmıştı.

DARBEYLE HIZ KAZANAN FRANSIZ KARŞITI EYLEMLER

Burkina Faso'da 30 Eylül 2022'de yaşanan askeri darbenin ardından devrik lider Paul-Henri Damiba'nın Fransa Büyükelçiliğine sığındığı iddiaları sokakları karıştırmıştı.

İddiaların ardından Fransa Büyükelçiliği etrafında toplanan göstericiler, Fransa karşıtı sloganlar atarak binaya girmeye çalışmıştı. Elçiliğe giremeyen göstericiler, binanın giriş kısmını ateşe vermişti.

Fransa Büyükelçiliği, o tarihten bu yana halkın girişine kapatılırken etrafındaki güvenlik önlemleri artırılmıştı.

18 Kasım 2022'de düzenlenen gösteride de büyükelçilik önünde toplanan protestocular, Fransa karşıtı sloganlar atmış, elçilik binasına taş ve sopalarla saldırmaya çalışmıştı.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO