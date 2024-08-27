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        Haberler Dünya Burkina Faso'daki terör saldırısında en az 100 ölü | Dış Haberler

        Burkina Faso'da terör saldırısı: En az 100 ölü

        Burkina Faso'nun orta kesiminde bir köye, El Kaide terör örgütünün kolu olan JNIM tarafından düzenlenen saldırıda en az 100 kişinin öldüğü ileri sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 04:51 Güncelleme: 29.08.2024 - 17:21
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        Burkina Faso'da terör saldırısı: En az 100 ölü
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        Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında en az 100 kişinin öldüğü öne sürüldü. Saldırının videolarını analiz eden, güvenlik ve düşünce kuruluşu Soufan Center'dan Sahel uzmanı Wassim Nasr, cumartesi günü El Kaide bağlantılı JNIM'e mensup kişilerin, başkent Vagadugu'ya 80 kilometre uzaklıktaki Barsalogho'daki bir köyü işgal ettiğini belirtti.

        Saldırıya dair çok sayıda video olduğunu ifade eden Nasr, saldırganların kendilerine karşı gelenlere rastgele ateş ettiği bilgisini verdi. AA'nın haberine göre; Nasr, görüntülerde, aralarında sivil ve askerlerin olduğu en az 100 ceset saydıklarını öne sürdü.

        KARADAN VE HAVADAN KARŞILIK

        Burkina Faso Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana da pazar günü devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, hükümetin saldırıya karadan ve havadan karşılık verdiğini bildirdi. "Topraklarımızda böyle bir barbarlığı kabul etmeyeceğiz." diyen Sana, hükümetin olaydan etkilenenlere tıbbi ve insani yardım yönlendirdiğini belirtti. Sana, hükümetin terör gruplarıyla mücadeleye devam edeceğini ve sivillerin hayatlarını korumaya kararlı olduğunu ifade etti. Ölenler arasında asker ve sivillerin bulunduğunu belirten Sana, kayıp sayısı konusunda net bilgi vermedi.

        EL KAİDE SALDIRIYI ÜSTLENDİ

        Saldırının sorumluluğunu üstlenen El Kaide ise Burkina Faso güvenlik güçlerinin kontrolünde olan, stratejik öneme sahip Barsalogho'da kontrolü ele geçirdiklerini iddia etti.

        *Haberde AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #Burkina Faso
        #El Kaide terör örgütü
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