Burkina Faso'da patlama: 60 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, Poni şehrinin Gbomblora mevkisinde bulunan altın madeninde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, en az 60 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Yaralıların bölge hastanelerinde tedavi altına alındığı belirtildi. Bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.