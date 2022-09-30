Burkina Faso'da askeri darbe

Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koydu.
Devlet Televizyonu RTB'den askerler tarafından okunan bildiride, ordunun Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba hükûmetini feshettiği duyuruldu.
Bildiride, bir sonraki emre kadar, anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı ve hükûmetin feshedildiği belirtildi.
SABAH SAATLERİNDE HAREKETLİLİK
Ulusal basındaki haberlere göre, Vagadugu’da sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu.
Silah seslerinin ardından, bir grup asker Vagadugu’da bazı yolları trafiğe kapattı ve devlet televizyonunun yayınını kesti.
Türkiye’nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Vagadugu'da yerel saatle sabah 04.30'dan itibaren silah ve patlama seslerinin duyulduğunu ve Baba Sy Askeri Kampı'nın civarında askeri hareketlilik yaşandığını belirtti.
Şehir merkezinde ağır silahlı askerlerin görüldüğünü ve devlet televizyonu RTB'nin sinyalinin kesildiğini kaydeden Arı, Başkanlık Sarayı ve Türkiye’nin Büyükelçiliğinin de bulunduğu Ouaga 2000 semtinin yollarını askerlerin kapattığını ifade etti.
Açıklamada, halk, sosyal medyada dolaşan haberler konusunda temkinli olmaya davet edilirken ülkede sakinliği ve refahı sağlamak için görüşmelerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Ülke basınındaki bazı haberlerde, yaşanan askeri hareketliliğin bir darbe girişimi olduğu belirtilirken bazı haberlerde ise “Kobra Birliği” askerlerinin ödenmeyen ikramiyelerin pazarlığı için askeri hareketlilik başlattığı ileri sürülmüştü.
Ülkenin kuzeyinde 27 Eylül’de yaşanan 11 askerin öldüğü, 50 sivilin kaybolduğu terör saldırısının ardından, ekonomik başkent Bobo-Dioulasso'da terör saldırısını protesto etmek üzere sokaklara dökülen yüzlerce kişi, Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'yı istifaya davet etmişti.
Yarbay Damiba, 24 Ocak'ta darbeyle iktidarı ele geçirmiş, 2 Mart'ta geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak atanmıştı.
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