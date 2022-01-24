Burkina Faso'da silah sesleri

Burkina Faso'da askeri tesislerde silah seslerinin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin bir grup asker tarafından alıkonulduğu bildirildi.

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da dün gece silah sesleri duyulduğu belirtilmiş, yerel basında çıkan haberlerde, Vagadugu'daki Baba Sy et Sangoule Lamizana askeri kamplarından silah sesleri geldiği ifade edilmişti.

Başkentin yanı sıra kuzeydeki Kaya ve Ouahigouya kentlerinden de silah sesleri geldiği öğrenilirken geçen haftalarda çok sayıda asker, darbe girişimi suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.