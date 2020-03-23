Burkina Faso'da ABD Büyükelçisi koronavirüse yakalandı

Büyükelçi Young, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve büyükelçilik çalışanlarının karantinaya alındığını belirterek, ABD'nin Burkina Faso'ya virüsle mücadelede destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Diğer yandan Kovid-19 vaka sayısı 75'e yükselen ülkede, virüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Salgın dolayısıyla kısmi sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ülkede, daha önce 4 bakanın test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Afrika Birliğinin dün paylaştığı verilere göre, kıtada 1268 koronavirüs vakası görülürken, 39 kişi hayatını kaybetti