Burkina Faso'da 4 ayda 480 sivil terör kurbanı oldu

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Norwegian Refugee Council (Norveç Mülteci Konseyi) isimli sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Solhan ve Arbinda bölgelerinde düzenlenen terör saldırıları nedeniyle nisandan bu yana 275 bin kişinin evlerini terk ettiği belirtildi.

Nisandan beri her ay ortalama 55 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedilen açıklamada, toplam 1,4 milyon kişinin, saldırılar nedeniyle ülkede yer değiştirdiği belirtildi.

Ülkede, mayıstan ağustosa kadar düzenlenen terör saldırılarında da 480 sivilin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Artan terör faaliyetleri nedeniyle Burkina Faso'da yaklaşık 4,8 milyon kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen açıklamada, 2,9 milyon kişinin de yeterli gıdaya ulaşamadığı kaydedildi.

Ülkede Sahel bölgesinde geçen ay düzenlenen saldırıda 80 kişi yaşamını yitirmişti.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi, güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.