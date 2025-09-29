Burhaniye nerede? Burhaniye hangi şehirde, ilde, bölgede?

"Burhaniye hangi şehirde?" sorusunun yanıtı Balıkesir'dir. Ancak Burhaniye, Balıkesir'in Marmara kıyılarındaki merkezinin aksine, Ege Denizi kıyısında yer alan bir sahil ilçesidir. Edremit Körfezi'nin güney yakasında, Ayvalık ve Edremit gibi iki popüler tatil merkezinin tam ortasında bulunur. Bu konumu, onu hem Kaz Dağları'nın oksijeninden hem de Ege'nin denizinden faydalanan stratejik bir nokta yapar. Özellikle "Ören" bölgesiyle tanınan ilçe, sakinliği, mavi bayraklı plajları ve köklü zeytincilik kültürüyle öne çıkmaktadır. Detaylar yazımızın devamında.

BURHANİYE NEREDE?

Burhaniye, Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda, Edremit Körfezi'nin güney kıyısında yer alan bir sahil ilçesidir. Coğrafi olarak, Türkiye'nin en önemli turizm ve zeytincilik bölgelerinden birinin tam ortasında konumlanır.

Kuzeyinde yine Balıkesir'e bağlı Edremit ilçesi, güneyinde ise Ayvalık ilçesi bulunur. Doğusunda ise Balıkesir'in iç kesim ilçelerinden olan Havran ve İvrindi yer alır. Konumu, onu Edremit Körfezi'nin iki yakasını (Kaz Dağları ve Ayvalık) birbirine bağlayan bir köprü noktası haline getirir. Çanakkale'yi İzmir'e bağlayan E87/D550 karayolu, ilçenin içinden geçer.

BURHANİYE HANGİ ŞEHİRDE? Burhaniye, Balıkesir şehrine (iline) bağlı bir ilçedir. Balıkesir'in Ege Denizi'ne kıyısı olan ve "Körfez" bölgesi olarak adlandırılan popüler ilçelerinden biridir. Balıkesir il merkezi, Marmara Denizi'ne daha yakın iç kesimde yer alırken, Burhaniye ilin güneybatı ucunda, Ege kıyısında konumlanmıştır. Balıkesir şehrinin en önemli tatil ve turizm destinasyonları (Ayvalık, Edremit, Akçay, Gömeç ile birlikte) bu körfezde yer alır ve Burhaniye, bu rivieranın tam merkezinde bulunur. Dolayısıyla Burhaniye, idari olarak Balıkesir'e bağlı olsa da, coğrafi ve kültürel olarak bir Ege kenti kimliği taşır. BURHANİYE HANGİ İLDE? Burhaniye, idari olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Balıkesir iline kayıtlıdır. Balıkesir ilinin 20 ilçesinden biri olan Burhaniye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindedir. Balıkesir, Türkiye'nin hem Marmara Denizi'ne hem de Ege Denizi'ne kıyısı olan nadir illerinden biridir. Bu özel konum, ilin farklı coğrafyalara ve kültürlere ev sahipliği yapmasını sağlar. Burhaniye, Balıkesir ilinin Ege Denizi'ne açılan güney kapısı olarak tanımlanabilir ve ilin turizm potansiyelinin önemli bir bölümünü oluşturur.

BURHANİYE HANGİ BÖLGEDE? "Burhaniye hangi bölgede?" sorusu, Türkiye coğrafyasındaki en belirgin nüanslardan (ayrıntılardan) birini içerir. İdari olarak Burhaniye, bağlı bulunduğu Balıkesir ili nedeniyle Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde kayıtlıdır. Ancak bu tamamen idari bir ayrımdır. Coğrafi olarak Burhaniye ilçesinin tamamı (ve içinde bulunduğu Edremit Körfezi havzası), Ege Bölgesi'nin sınırları içinde yer alır. İlçenin iklimi (Akdeniz iklimi), bitki örtüsü (zeytin ağaçları, çam ormanları) ve tarımsal yapısı, tam bir Kuzey Ege karakteri gösterir. Bu nedenle Burhaniye için "idari olarak Marmara'da, coğrafi olarak Ege'de" demek en doğru tanım olacaktır. BURHANİYE KONUMU NEDİR? "Burhaniye konumu nedir?" sorusu, ilçenin tüm coğrafi, ekonomik, turistik ve tarihi kimliğini kapsar. Burhaniye'nin konumu, birden fazla önemli özelliği bir arada barındırır. İlk olarak, Burhaniye'nin yerleşimi "merkez" ve "sahil" olarak ikiye ayrılır. İlçe merkezi (Çarşı), Çanakkale-İzmir E87 karayolunun yaklaşık 4-5 kilometre doğusunda (iç kısmında) kurulmuştur. Burası ilçenin idari ve ticari merkezidir. Sahil şeridi ise "Burhaniye İskele" ve Türkiye çapında üne sahip olan "Ören" mahallelerinden oluşur.

Burhaniye'nin konumunu değerli kılan ana unsur Ören'dir. Ören, Türkiye'nin en uzun ve en güzel plajlarından birine sahip Mavi Bayraklı bir sahil bölgesidir. Ören Plajı, ince kumu, sığ denizi ve özellikle sahile kadar uzanan asırlık, anıtsal çınar ağaçları (Platanus) ile ünlüdür. Bu çınar ağaçları, yaz sıcaklarında doğal bir gölgelik oluşturur ve bölgeye eşsiz bir karakter katar. Burhaniye'nin konumu, tarihsel olarak da büyük önem taşır. Bugünkü modern Ören yerleşiminin hemen altında ve çevresinde, antik çağın önemli liman kentlerinden biri olan Adramytteion'un kalıntıları yatar. Lidya, Pers, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir ticaret ve piskoposluk merkezi olan Adramytteion, ilçenin binlerce yıllık tarihi mirasının temelidir. Ören'de yapılan arkeolojik kazılar, bu zengin tarihi gün yüzüne çıkarmaktadır. Ekonomik açıdan Burhaniye'nin konumu, onu bir "Zeytin Rivierası"nın kalbi yapar. Edremit Körfezi'nin tamamı gibi, Burhaniye de Türkiye'nin en kaliteli ve en lezzetli zeytinyağlarının üretildiği bölgedir. İlçe, uçsuz bucaksız zeytin bahçeleriyle kaplıdır. Bölgede hakim olan "Edremit Yağlık" tipi zeytinlerden elde edilen zeytinyağı, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok ödüle sahiptir. İlçede çok sayıda modern ve geleneksel zeytinyağı fabrikası (mengene) bulunur.

Ulaşım, Burhaniye'nin konumunu tanımlayan bir diğer kritik faktördür. İlçe, Çanakkale'yi İzmir'e (E87/D550) ve Balıkesir'i Ege'ye (D230) bağlayan yolların kesişimindedir. Ancak en büyük avantajı, bölgenin ana hava kapısı olan Koca Seyit Havalimanı'na (Edremit Körfez Havalimanı - EDO) olan yakınlığıdır. Havalimanı, Burhaniye ilçe merkezine sadece 8-10 kilometre (yaklaşık 10-15 dakika) mesafededir. Bu yakınlık, İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerden bölgeye havayoluyla ulaşımı çok kolay hale getirir. Burhaniye'nin konumu sadece Ören'den ibaret değildir. İlçenin güneyine doğru uzanan Pelitköy ve Çamlıbel gibi sahil bölgeleri, daha sakin, yazlık site ve kooperatiflerin yoğunlaştığı, denize girmek için alternatif koylar sunar. İç kesimlerde, Kaz Dağları'nın (Madra Dağı) eteklerinde yer alan Taylıeli Köyü gibi noktalar ise, körfeze hakim panoramik manzaraları ve köy turizmi potansiyeli ile öne çıkar.