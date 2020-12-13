Burhan Ayeri hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Burhan Ayeri’nin ölümünün ardından bir açıklama yaptı.
Açıklama şöyle: Gazetecilik ve köşe yazarlığı alanında uzun yıllardır başarıyla görev yapan Burhan Ayeri’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaşıyor ve baş sağlığı diliyoruz.
Burhan Ayeri’nin cenazesinin 14 Aralık 2020 Pazartesi günü toprağa verilmesi bekleniyor.
FAHRETTİN ALTUN'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından baş sağlığı mesajı paylaştı. Altun, ''Türk basınının duayen isimlerinden Burhan Ayeri’nin vefatından derin bir üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.'' dedi.
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 13, 2020
BURHAN AYERİ KİMDİR?
İzmir Damlacık’ta dünyaya gelen Ayeri, eğitim hayatına Vefa Lisesi’nin ardından Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda devam etti. Gazeteciliğe 1966’da başlayan Ayeri, Tercüman gazetesinde uzun süre haber müdürü olarak görev aldı. Türkiye’de televizyon eleştirmenliğini gazetelerde ilk başlatan isim olan Ayeri’nin meslek ödüllerinin sayısı yüzün üstündedir.
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