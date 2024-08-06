Burhan Akbudak son 16'da veda etti!
Milli güreşçi Burhan Akbudak, erkekler grekoromen stil 77 kg son 16 turunda Macar rakibi Zoltan Levai'ye mağlup oldu ve Paris 2024'e veda etti
Giriş: 06.08.2024 - 14:29 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:41
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Burhan Akbudak, son 16 turunda Macar rakibine yenildi.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Burhan Akbudak, grekoromen stil 77 kiloda Macaristan'dan Zoltan Levai ile karşı karşıya geldi.
Milli sporcu, müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.
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