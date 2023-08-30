Burgazada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
İstanbul'da Burgazada açıklarında sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılarak Fenerbahçe Marina'ya yanaştırıldı
Giriş: 30.08.2023 - 06:52 Güncelleme: 30.08.2023 - 06:52
Burgazada açıklarında sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
AA'nın haberine göre; KEGM'den yapılan açıklamada, Burgazada açıklarında sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 17 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Fenerbahçe Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.