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        Haberler Gündem İstanbul Burgazada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

        Burgazada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

        İstanbul'da Burgazada açıklarında sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılarak Fenerbahçe Marina'ya yanaştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 06:52 Güncelleme: 30.08.2023 - 06:52
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        Burgazada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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        Burgazada açıklarında sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

        AA'nın haberine göre; KEGM'den yapılan açıklamada, Burgazada açıklarında sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 17 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Fenerbahçe Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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