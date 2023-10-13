Burdur’da inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti

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Burdur'daki olay, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta işçi olarak çalışan Yazmadov Bezdümuzat (38) dördüncü katta çalıştığı sırada dengesini kaybederek ikinci kata düşerek ağır yaralandı. Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Bezdümuzat, ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Yazmadov Bezdümuzat hayatını kaybetti.

İşçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.