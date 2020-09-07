Burdur kerkeze bağlı Taşkapı ve Çine köyleri, pozitif Covid-19 vakasına rastlanması ve çok sayıda temaslı kişi olması sebebiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köylerin giriş yolu olan Ağlasun kavşağını trafiğe kapattı.