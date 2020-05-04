Burdur Valisi Şıldak'tan tatilcilere "14 gün karantina" uyarısı

Vali Şıldak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Burdur'a gelmeyi planlayanların bulundukları yerde kalmaları gerektiğini belirtti.

Şıldak paylaşımında, "Bu uyarıyı dikkate almayarak gelecek olanlar ise ilimize girişte tespit edilerek 14 gün yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınacaklar, bu sürenin sonunda ikametlerine gitmelerine izin verilecektir." ifadelerini kullandı.