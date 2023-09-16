Burdur Gölü'nde beslenen flamingolar görüntülendi
Türkiye'de göçmen kuşların uğrak noktalarından biri olan ve Ramsar Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi'yle koruma altında bulunan Burdur Gölü, pembe kanatlı flamingoları ağırlıyor
- 1
Bu sene de kuşların göç duraklarından biri olan Burdur Gölü'nün Serenler bölgesi kıyıya yakın alanına yaklaşık 30 flamingo ulaştı. Bölgede hem beslenen hem de dinlenen flamingolar doğal ortamlarında görüntülendi.
- 2
Suyu tuzlu olmasına rağmen zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Burdur Gölü, her yıl su kuşlarına ev sahipliği yapıyor. Göl, Anadolu'da allı turna olarak da bilinen flamingoların vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor.
- 3
Son yıllarda kuraklığın ve çevresindeki sondajların etkisiyle çekilen Burdur Gölü, Göller Yöresi'nin en önemli sulak alanlarından biri olarak öne çıkıyor.
-