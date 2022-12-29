Burdur'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

AA'nın haberine göre, İbrahim Ç. idaresindeki otomobil, Burdur-Isparta dağ yolunun 10. kilometresinde İlhan U. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü İlhan U. ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaralılar, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.