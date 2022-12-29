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Burdur'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Giriş: 29.12.2022 - 01:21 | Güncelleme: ABONE OL
Burdur'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Burdur'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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AA

AA'nın haberine göre, İbrahim Ç. idaresindeki otomobil, Burdur-Isparta dağ yolunun 10. kilometresinde İlhan U. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü İlhan U. ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaralılar, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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