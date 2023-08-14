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        Haberler Yaşam Burdur'daki asırlık İbecik bezi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

        Burdur'daki asırlık İbecik bezi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde el dokuma tezgahlarında yüzde 100 pamuk ipliği kullanılarak üretilen İbecik bezi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 10:14
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        İbecik bezi tescillendi
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        İsmini aldığı İbecik köyünde asırlardır kadınlar tarafından evlerin altındaki el dokuma tezgahlarında üretilen İbecik bezinin tescillenmesi için Gölhisar Belediyesince Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunuldu.

        Yapılan değerlendirme sonucu diğer bölgelerde bulunan benzer ürünlerden farklı olarak daha ince dokunan İbecik dokumasına İbecik bezi adıyla coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

        Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, Gölhisar kavurmasından sonra İbecik bezinin de patentini almış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Yüzyıllar öncesine dayanan bezin dokumasının geleceğe taşınması adına çalışma yürüttüklerini belirten Sertbaş, köyde kadınların ev ekonomisine katkı sağlamak için bezin üretimini yaptığını kaydetti.

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        Sertbaş, İbecik bezi dokumasını öğrenmek isteyen kadınlar için Gölhisar Halk Eğitim Merkezi'nde kurs açacaklarını vurguladı.

        "BU KADAR İNCE DOKUNAN BİR ÜRÜN YOK"

        İbecik köyü muhtarı Halil Kuşkonmaz da köyde asırlardır kadınların İbecik bezini dokuduklarını kaydetti.

        Kuşkonmaz, "Ülkemizin çeşitli yörelerinde bu tür dokuma ürünler var ama bu kadar ince dokunan ve orijinalliğini korumuş bir ürün yok" dedi.

        İBECİK BEZİ

        İbecik bezi, pamuk çözgü ve atkı ile bezayağı dokuma örgüsü tekniğinde beyaz ya da renkli desen atkıları ile desenleme yapılarak dokunuyor. İbecik bezi kumaşı dokumacılığında kullanılan ve düven adı verilen tezgahlar ise yöredeki marangozlar tarafından genellikle ceviz ağacından yapılıyor.

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        #İbecik bezi
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        #haberler
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