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        Haberler Gündem 3. Sayfa Burdur'da yaşlı kadının şüpheli ölümü

        Burdur'da 69 yaşındaki kadının şüpheli ölümü

        Burdur'da apartmandaki dairesinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki kadın ölü bulundu. Polis ekipleri, şüpheli olarak değerlendirdikleri ölüme ilişkin soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 00:39 Güncelleme: 05.03.2024 - 00:39
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        Burdur'da yaşlı kadının şüpheli ölümü
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        Burdur'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

        Burç Mahallesi Kışla Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Medine Aycan'a (69) ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        Çilingir yardımıyla girilen evde Aycan, hareketsiz bulundu. AA'nın haberine göre; sağlık ekibi Medine Aycan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölümü şüpheli değerlendirilen Aycan'ın cenazesi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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