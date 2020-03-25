Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

AA

Burdur'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde şüphe üzerine durdurduğu araçta hassas terazi ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta bulunan M.T, O.Ş, A.M. ve K.H, uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerden K.H. ve A.M'nin farklı suçlardan da arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.