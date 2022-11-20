Burdur'da TIR'la çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA'nın haberine göre, Osman T. idaresindeki otomobil, Karamanlı-Burdur kara yolu Kağılcık köyü girişinde, aynı yönde seyreden Mehmet Ö.'nün kullandığı TIR'la çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Osman T. ile araçtaki Zeynep T. ve Nurşen D. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.