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        Haberler Gündem 3. Sayfa Burdur'da silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

        Burdur'da silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

        Burdur Gölhisar'da bir zanlı, husumetli olduğu kişiyi döverek, ailesini ise silahla yaraladı. Olayda yaralanan 4 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 00:25 Güncelleme: 13.09.2023 - 00:25
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        Burdur'da silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
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        Burdur'un Gölhisar ilçesindeki kavgada bir zanlı 3 kişiyi silahla, 1 kişiyi de döverek yaraladı.

        Aralarında husumet olan Ö.A. ve çorbacı Turan Ş. barışmak için Turan Ş'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki iş yerinde bir araya geldi.

        AA'nın haberine göre; Turan Ş'nin yakınlarının da bulunduğu çorbacıda taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda Turan Ş'yi döverek yaralayan Ö.A'nın tabancayla ateş açtığı Turan Ş'nin eşi Zeynep Ş, oğlu Osman Ş. ile akrabası Mustafa Ş. de yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Osman Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, kaçan saldırgan Ö.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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        #Burdur
        #Gölhisar
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