Burdur'da sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, piyasaya sahte içki sürmeye çalışan kişi ve kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde belirlenen adrese yapılan operasyonda, 19 şişe sahte içki, 25 litre el yapımı içki, çeşitli markalarda boş 21 içki şişesi, 750 sahte yabancı ülke bandrolü ve çeşitli markalara ait etiketler ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.