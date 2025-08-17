Habertürk
        Burdur'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Otomobilin çarptığı yaya öldü

        Burdur'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 03:04 Güncelleme: 17.08.2025 - 03:04
        Otomobilin çarptığı yaya öldü
        Engin D. (34) idaresindeki otomobil Burdur - Fethiye Yolu Halk Plajı yakınlarında düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Cavit Suna'ya (84) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Suna'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Otomobil sürücüsü polis ekibince gözaltına alındı.

        Suna'nın cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Burdur
        #burdur haber
        #yerel haber
