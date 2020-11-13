Burdur'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mahmut Kara idaresindeki 15 FD 313 plakalı otomobil, Fethiye-Burdur kara yolu Karaçal köyü yakınlarında, Gürol Şimşek'in kullandığı 15 UA 036 plakalı tırın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Kara, babası Halil ile annesi Gülsüm Kara yaralandı.

Sağlık ekipleri, Gülsüm Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarılan baba ve oğlu ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gülsüm Kara'nın cenazesi morga götürüldü.